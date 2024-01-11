Erzincan Gençlik Merkezleri EBYÜ Genç Ofisi Afrikalı Öğrenciler Kulübünü Ağırladı
Erzincan'da bulunan EBYÜ Genç Ofisi, Afrikalı öğrencileri ağırlayarak gelecekte yapılacak faaliyetler hakkında konuştu.
Erzincan Gençlik Merkezleri EBYÜ Genç Ofisi Afrikalı Öğrenciler Kulübünü ağırladı.
EBYÜ Genç Ofisi, Erzincan'da öğrenim gören Afrikalı öğrencilerle bir araya geldi. Afrika'nın birçok ülkesini temsilen EBYÜ'de öğrenim gören öğrencilerle programda tanışılarak ilerleyen zamanlarda müşterek yapılacak faaliyetler konuşuldu. - ERZİNCAN