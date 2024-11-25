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Erzincan Ergan Kayak Merkezi 2024-2025 Sezonunu Açtı

Erzincan Ergan Kayak Merkezi 2024-2025 Sezonunu Açtı
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Türkiye'nin sezonu ilk açan kayak merkezi olan Ergan Kayak Merkezi'nde yapılan açılışta meşaleli kayak ve havai fişek gösterileri yapıldı. Kar kalınlığı 90 cm'ye ulaştı.

Erzincan Ergan Kayak Merkezinde 2024-2025 yılı kayak sezonu açılışı yapıldı. Kar kalınlığının 90 cm ulaştığı kayak merkezinde meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi nefes kesti. Ergan Kayak Merkezi bu sene Türkiye'de sezonu ilk açan kayak merkezi oldu.

Ergan Kayak Merkezinde 2024 - 2025 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Kayakçılar pisten aşağı meşaleli kayak yaparak geceyi aydınlatırken havai fişek gösterisi de etkinliğe renk kattı. Kayakçıların gösterisi katılımcılardan tam not aldı.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, dün yağan karla birlikte yapılan çalışmalarla Türkiye'de sezonu ilk açan kayak merkezi olduklarını kaydetti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise yıldızı her geçen yıl parlayan Erzincan Ergan Kayak Merkezinin pist uzunluğu ve havalimanına yakınlığıyla nadir bir kayak merkezi olduğunu kaydederek kayak severleri Erzincan'a davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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