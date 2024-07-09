Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tayinleri çıkan kaymakamlarla yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzincan'da 3 ilçenin kaymakamı değişmişti. Bu münasebetle tayini çıkan Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık, Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve Çayırlı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe için veda yemeği düzenlendi.

Gerçekleştirilen veda yemeğinde Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'dan ayrılacak olan kaymakamlara, vatandaşların huzuru ve daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, kaymakamlara hediyelerini takdim etti. - ERZİNCAN