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Erzincan'dan kutsal topraklara giden hacılar sağ salim döndü

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Erzincan'dan kutsal topraklara hac vazifesini ifa etmek üzere uğurlanan 186 kişilik hac kafilesi, vazifelerini tamamlayarak memleketlerine döndü. Hacılar, karşılanarak sağ-salim dönmelerinin ve hac farizasını yerine getirmenin sevincini yaşadılar.

Erzincan'dan kutsal topraklara giden hacılar, hac görevlerini tamamlayarak sağ salim memleketlerine döndüler.

Erzincan'dan kutsal topraklara hac vazifesini ifa etmek üzere uğurlanan 186 kişilik hac kafilesi, bu sabah itibariyle vazifelerini eda etmiş olarak memleketlerine döndüler. İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, müftülük personeli görevliler ve hacı yakınları tarafından kendilerine gül ikram edilerek karşılanan hacılar, memlekete sağ-salim dönmenin ve hac farizasını eda etmiş olmanın verdiği sevinci yaşadılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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