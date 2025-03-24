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Erzincan'daki Minik Öğrencilerden Filistin'e Destek

Erzincan'daki Minik Öğrencilerden Filistin'e Destek
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Erzincan'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki akranlarına ulaştırmak için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Öğrenciler, 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyası çerçevesinde harçlıklarını teslim etti.

Erzincan'da Muhammediye Camii'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'de saldırılara maruz kalan akranlarına ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

"Özgür Filistin'in Yanındayız" kampanyası kapsamında minik öğrenciler, kumbaralarında topladıkları harçlıkları hocaları eşliğinde Erzincan İl Müftülüğüne getirerek teslim etti.

Öğrencilerden yardım kumbaralarını teslim alan Erzincan İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı İsmail Fakirullahoğlu, çocukların da kampanyaya katılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımızda eğitim gören minik öğrencilerimizin harçlıklarını Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere bizlere teslim etmeleri bizleri son derece duygulandırdı. Bu örnek davranışlarından dolayı yavrularımızı, onların değerli ailelerini ve emeği geçen öğreticilerini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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