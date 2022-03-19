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Erzincan'da yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Emin Ferhat Sevilir - Yerel
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Erzincan'da yoğun kar yağışı Erzincan'ın kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Erzincan'da yoğun kar yağışı

ERZİNCAN - Erzincan'ın kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Geceden başlayan kar yağışı kentte aralıklarla devam ediyor. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan-Sivas, Erzincan-Erzurum, Erzincan-Tunceli ve Erzincan- Gümüşhane karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda tır ilerlemekte güçlük çekerken karayolları ekipleri güzergahlarda yoğun şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

19 Mart'ta Erzincan kent merkezinde yoğun kar yağışını uzun yıllardır görmediklerini belirten vatandaşlar kuraklık açısından bu senenin daha bereketli geçeceğini ifade ediyor.

"Doğu Anadolu'da yağışlar devam edecek"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzincan'da yoğun kar yağışı

Erzincan'da yoğun kar yağışı

Erzincan'da yoğun kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

Gümüşhane, Erzincan, kar, Yerel, Haberler

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