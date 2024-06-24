Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da yılanların dansı kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi. Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Erzincan'da yılanların dansı kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi.

Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemaliye Erzincan Yerel Yaşam Güncel Haberler

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title