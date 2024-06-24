Erzincan'da yılanların dansı kamerada
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi. Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Erzincan'da yılanların dansı kamerada
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi.
Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.