Erzincan'da Yaz Akşamı Etkinlikleri Nermi Tombul Caddesi'ne Taşınıyor

Erzincan'da geçtiğimiz yaz Ordu Caddesi'nde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören yaz akşamı etkinlikleri, bu yıl farklı bir noktada vatandaşlarla buluşuyor. 2025 yaz sezonunda sosyal etkinlikler, şehir merkezinde bulunan Nermi Tombul Caddesi'nde hayat bulacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yaz sezonunda Nermi Tombul Caddesi her akşam 20.00 ile 00.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Böylece cadde tamamen yayalara ayrılarak, güvenli ve canlı bir sosyal ortam sunulacak.

Sokak gösterilerinden yerel el işi stantlarına, canlı müzik performanslarından çocuklar için özel etkinlik alanlarına kadar birçok renkli faaliyetin yer alacağı yaz akşamlarında, her yaştan Erzincanlıya hitap eden bir program hazırlanacak.

Aileler, gençler ve çocuklar için keyifli bir yaz atmosferi sunmayı hedefleyen organizasyonla, Erzincan'ın sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırılması amaçlanıyor. Caddede yapılacak düzenlemelerle hem güvenlik hem de konfor ön planda tutulacak. - ERZİNCAN