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Erzincan'da Yaşlılara Ziyaret: Kahve Bahane Oldu

Erzincan'da Yaşlılara Ziyaret: Kahve Bahane Oldu
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, personeliyle birlikte yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onlarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Bakan ve Valinin selamları iletildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, müdürlüğün personelleri ile kahve bahane diyerek yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen ziyaret programında ulu çınarlarla sıcak yuvalarında buluşuldu. İl Müdürü Serdar Demirci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamını ulu çınarlara ileterek onlarla hayata dair sohbet etti.

Bir fincanın kırk yıl hatrı vardır denilerek kahveler içilen, büyüklerin hal ve hatırları sorularak elleri öpülen program, ulu çınarların memnuniyeti ile sonlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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