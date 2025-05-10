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Erzincan'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı Yapıldı
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Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen '2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri bilgilendirme yaptı. Kurban kesiminde dini usullere uyulacağı vurgulandı.

Erzincan İl Müftülüğü ev sahipliğinde "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Mehmet Fatih Aydın katılarak, il ve ilçe müftülükleri personeline yönelik bilgilendirme sunumu yaptı.

İl Müftüsü V. Medet Şahin'in açılış konuşmasının ardından Dr. Aydın, Diyanet'in vekaletle kurban kesiminde hem dini usullere riayet hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında gösterdiği hassasiyeti vurguladı.

Toplantıda ayrıca yaklaşan yaz Kur'an kurslarıyla ilgili bilgilendirme ve planlamalar da ele alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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