Erzincan'da Vantilatör Satışlarında Patlama

Erzincan'da Vantilatör Satışlarında Patlama
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Sıcak hava ve artan nem nedeniyle Erzincan'da vantilatör satışları rekor seviyelere ulaştı. Klima fiyatlarının yüksek olmasıyla birlikte, vatandaşlar uygun fiyatlı vantilatörlere yöneldi.

Erzincan'da sıcak hava ve nemin iyice artmasıyla birlikte vantilatör satışları patladı.

Kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışan Erzincanlılar klima fiyatları tavan yapınca çareyi vantilatörlerde buldu. Termometrelerinin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan'da uygun fiyatlı serinlik arayan vatandaşlar vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada şehirdeki elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.

Hem uygun hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında daha çok rağbet oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf, fiyatların 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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