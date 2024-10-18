Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Vali Aydoğdu, Muhtarlar ve Esnaflarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Erzincan'da Vali Aydoğdu, Muhtarlar ve Esnaflarla İstişare Toplantısı Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlar ve ildeki esnaflarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve projeler hakkında bilgi verdi. Vali, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile ildeki esnaf ve temsilcileriyle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Vali Hamza Aydoğdu ve ilgili birim amirleri tarafından ilde yapılan, devam eden ve planlanan önemli yatırım, proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra muhtarlar ve esnaflar tarafından belirtilen sorun ve talepler hakkında ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.

Vali Aydoğdu, "Bizler hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, devletimizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hemşehrimize hizmet ediyoruz. Erzincan birliğin ve beraberliğin şehri, kardeşliğin şehri. Bizler bu birlik ve beraberliğimizi sürdürerek, el birliği yaparak var olan sorunları çözmek ve şehrimizi her alanda daha iyi noktalara taşımak için çaba göstermeliyiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hamza Aydoğdu erzincan Politika Ekonomi Yerel Yaşam

İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Sinvar öldürüldü" dedi Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kilo altını banka kasasında kaybolan gurbetçi kim, altın hangi bankada kayboldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Türev Uludağ kimdir? Şef Türev kaç yaşında, nereli? Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Valisi kimdir? Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Varda Köprüsü nerede? Varda köprüsü hangi il, ilçede? Varda köprüsü kim inşa etti? 18-19 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.