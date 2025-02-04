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Erzincan'da Vali Aydoğdu'dan Proje Takibi Toplantısı

Erzincan'da Vali Aydoğdu'dan Proje Takibi Toplantısı
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Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, devam eden ve planlanan projeler ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi konusunda birim amirlerine talimatlar verdi.

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Erzincan'da devam eden ve planlanan projeler ile yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında vali yardımcıları ve birim amirleri tarafından bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu her kurumun yürüttüğü projeleri, işleri ve çalışmaları titizlikle takip etmesi, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi hususlarında birim amirlerine talimatlar vererek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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