Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: Toprağa gömülü uyuşturucu kepçeyle kazılarak çıkarıldı

ERZİNCAN Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak baskını yapıldı. 4 kişinin tutuklandığı eş zamanlı operasyonlarda evin bahçesine gömülmüş uyuşturucular kepçeyle kazılarak ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 1 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; il merkezinde, Üzümlü ilçesinde ve merkez Yeniköy köyünde 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.İ.ve H.D.isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram Esrar maddesi, 0,52 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet sentetik hap, 1057 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.