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Erzincan'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Erzincan'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi
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Erzincan'da 2024-2025 döneminde umreye gidecek 242 vatandaşa yönelik seminerler düzenlendi. Seminerlerde umre ibadetinin nasıl sağlık, güvenlik ve huzur içinde yerine getirileceği konusunda bilgiler verildi.

Umre vazifesini yerine getirmek üzere Erzincan'dan kutsal topraklara gedecek vatandaşlara umre eğitim seminerleri düzenlendi.

Müftülük konferans salonunda 2024-2025 döneminde; Şubat ayı içerisinde Erzincan'dan direk uçuşla umreye gidecek olan 242 vatandaşa umre seminerleri verildi.

Seminerde, vatandaşlara umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve şuurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri, bu ibadeti manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla umre eğitim bilgilendirme, irşad semineri, umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, umrenin hikmeti, umrede ki sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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