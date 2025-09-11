Erzincan'da Trafik Güvenliği İçin Kask ve Park Bilgilendirmesi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri kask kullanımı ve hatalı park hususunda bilgilendirdi.

Polis ekipleri, trafikte küçük bir ihmal, büyük sonuçlar doğurabilir mottosuyla "Trafikte önceliğimiz hayatımız olsun" diyerek sürücüleri hatalı park konusunda bilgilendirdi. Motosiklet sürücülerine ise "Kask Tak Hayatta Kal" mesajını ulaştırdı. Polisler, broşür dağıtarak özellikle motosikletlerde aşırı hızın hayatı tehdit eden en büyük risklerden biri olduğunu hatırlattı. - ERZİNCAN