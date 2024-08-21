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Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında Arttı

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Erzincan'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 542'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %39,3 artış gösterdi.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 74 bin 542 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,9'unu motosiklet, %39,4'ünü otomobil, %8,5'ini kamyonet, %2,6'sını traktör, %1,7'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %39,3 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %106,6, kamyonda %99,2, kamyonette %76,9, otobüste %56,1, otomobilde %43,7, motosiklette %30,3, traktörde %18,3 ve özel amaçlı taşıtta %1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,1 arttı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %123,7, otobüste %47,0, özel amaçlı taşıtta %41,4, motosiklette %27,9, kamyonda %23,3, otomobilde %13,5, kamyonette %8,3 artarken traktörde %8,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,3'ünü otomobil, %19,0'ını motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 957 bin 920 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,9'unu otomobil, %14,7'sini kamyonet, %13,5'ini motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %65,2'si benzin yakıtlıdır

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %65,2'si benzin, %13,1'i hibrit, %12,4'ü dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,8'i benzin, %1,9'u hibrit ve %0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %32,3'ü 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %17,5'i 1301-1400, %13,3'ü 1501-1600, %5,8'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 238 bin 836'sı gri renklidir

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,5'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,3'ü mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,6'sı sarı, %0,4'ü kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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