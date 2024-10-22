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Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 75 Bin 803'e Ulaştı

Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 75 Bin 803'e Ulaştı
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Erzincan'da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 75 bin 803 olarak belirlenirken, Türkiye genelinde 212 bin 451 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Eylül ayında motorlu taşıt kayıtlarında motosiklet ve otomobil sayısında dalgalanmalar gözlemlendi.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 75 bin 803 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %56,8'ini motosiklet, %29,5'ini otomobil, %7,9'unu kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,6'sını kamyon, %0,9'unu minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %28,4, traktörde %5,2, motosiklette %4,3 artarken özel amaçlı taşıtta %52,4, otobüste %17,1, otomobilde %5,3, kamyonette %4,8 ve kamyonda %1,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,9 arttı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %54,2, motosiklette %27,4, otobüste %16,6 artarken özel amaçlı taşıtta %31,6, traktörde %15,9, otomobilde %14,9, kamyonda %3,8 ve kamyonette %3,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,0'ını otomobil, %19,6'sını motosiklet, %15,2'sini kamyonet, %7,3'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 992 bin 171 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,4'ünü otomobil, %14,8'ini kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %2,8'ini traktör, %1,9'unu minibüs, %1,9'unu kamyon, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 961 bin 456 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %63,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %63,1'i benzin, %14,6'sı hibrit, %12,4'ü dizel, %8,8'i elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 adet otomobilin ise %34,6'sı dizel, %32,3'ü LPG, %30,0'ı benzin, %2,1'i hibrit ve %0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Eylül döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %16,7'si 1301-1400, %12,9'u 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 288 bin 615'i gri renklidir

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi, %6,0'ı kırmızı, %2,9'u yeşil, %0,8'i turuncu, %0,8'i sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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