Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, şu açıklamada bulundu:

"5362 sayılı esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 26.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapılacak. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz 24.02.2023 tarihinde konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır. En son 02.09.2023 tarihinde tam 6,50 TL, öğrenci 5,50 TL ve nakit 8,00 TL olarak onaylanarak yürürlüğe girmiş ve geçen süre zarfında asgari ücrete yüzde 54,5 zam yapılmasıyla işçi ve işçilik ücretlerindeki olağanüstü artışlar, araç yedek parçalarına yüzde 300'lere varan artışlar, araç sigorta ücretlerine aylık otomatik olarak gelen zamlar, MTV ücretlerine yüzde 61,5 oranında gelen zamlar gibi artışlar yeni fiyat tarifesine geçmeye zorunlu kılmıştır.

Birlik Yönetim Kurulu toplantısında maliyetler ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi çeşitli kriterler göz önüne alınmış, ince eleyip sık dokunarak karar verilmiştir. Buna göre 26.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere tam 7,40 TL, öğrenci 6,40 TL ve nakit (kartsız) 9,00 TL olarak onaylanmıştır."

"Zamma vatandaşlar tepkili"

Öte yandan Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Türkiye'yi yasa boğan deprem afetinin acısının daha geçmeden bu zaman da zam yapılmasının 'zamansız zam' olduğunu ifade eden vatandaşlardan Hasan Çakmaştaş, "Yaşadığımız bu günlerde bu zammı yapmak fırsatçılıktır. Zam yapmak için bir süre daha bekleseler zararları ne olur ki? Mazot fiyatları düşüşe geçerken zam yapmak ta çok adil değil." dedi. - ERZİNCAN