Erzincan'da TKDK Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin başkanlığında yapılan toplantı, ilçe kaymakamları ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'in katılımıyla TKDK toplantı salonunda düzenlendi.

TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş'ın sunumu ile IPARD III programı başvuru şartları ve hibeler hakkında bilgi verilerek ilçelere yapılacak olan çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu. - ERZİNCAN