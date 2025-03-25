Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Erzincan'da Terziler Ramazan Bayramı İçin Yoğun Çalışıyor

Erzincan'da Terziler Ramazan Bayramı İçin Yoğun Çalışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Erzincan'daki terziler, müşterilerin yeni giysilerini doğru bedene göre ayarlamak için yoğun bir mesai yapıyor. İşlerin artığını belirten terziler, sahura kadar dükkanlarında çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyor.

Erzincan'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte terziler yoğun mesai yapıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, doğru bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor. Yoğunluk nedeniyle müşterinin işlerini yetiştirmeye gayret eden terziler ise iftardan sonra açtıkları dükkanlarında sahur vaktine kadar çalışıyor.

Erzincan merkezde terzilik yapan Sezai Tokgöz, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını önceki yıllarda yaşanan yoğunluğun yaşanmadığın söyledi. Tokgöz konuşmasında sahur vaktine kadar çalıştıklarını belirterek, "İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp dükkana tekrar geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bayram bittiğinde muhtemelen işler yine azalacak. Vatandaşlar büyük mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title