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Erzincan'da Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından onaylanan projelerin hibe sözleşmeleri imzalandı. Projeler arasında soğuk hava deposu yapımı, büyükbaş besi ve süt hayvancılığı işletmeleri kurulması, sera yapımı gibi konular yer alıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderilen ve onaylanan projelerin hibe sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmeler Tarım ve Orman Bakanlığı adına Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile proje sahipleri arasında imzalandı.

KKYDP kapsamında %50 hibe desteği verilecek ve Bakanlıkça onaylanan 51 projenin 42 adedi Tarımsal altyapı 9 adedi Ekonomik Yatırımlar kapsamında yapılacak. Projeler 30 Kasım 2024'e kadar tamamlanacak.

İmza töreninde konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal yatırımları desteklemeye devam ettiğini belirterek, "2024 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri kapmasında onaylanan projelerin toplam proje tutarı 109 milyon TL. Bu projelere yaklaşık 52 milyon TL hibe desteği verilmesi öngörülüyor. Onaylanan projeler arasında Soğuk Hava deposu yapımı, Büyükbaş besi ve süt hayvancılığı işletmeleri kurulması, Sera yapımı, Küçükbaş hayvancılık yeni tesis kurulumu gibi projeler bulunuyor. 2024 yılında Tebliğde belirtilen tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Ekonomik yatırımlar Yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14.000.000 Türk Lirası, Ekonomik yatırımlar Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12.000.000 Türk Lirası, Ekonomik yatırımlar Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10.000.000 Türk Lirası, Altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3.000.000 Türk Lirası üst limitine göre destek başvuruları yapıldı. İmzalanan bu projeler, Erzincan'ın mevcut tarımsal gücüne güç katacak" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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