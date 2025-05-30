Erzincan'da Tarım ve Orman Kurumları İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Erzincan'da Tarım ve Orman Kurumları İstişare Toplantısı Gerçekleşti
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Erzincan'daki 9 kurum müdürü, yapılan çalışmalar ve projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, Erzincan'da yürütülen tarım ve orman projeleri masaya yatırıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Erzincan'da bulunan 9 kurum ve kuruluş müdürü istişare toplantısında bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Mayıs ayı toplantısında yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler masaya yatırıldı.

Düzenlenen toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Erzincan İl Koordinatörlüğü, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, DSİ Erzincan 82. Şube Müdürlüğü, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, TMO Erzincan Ajans Müdürlüğü ve Erzincan Merkez Tarım Kredi Kooperatif Müdürlüğünün yöneticileri katıldı.

Toplantıda kurum müdürleri, kendi birimleri tarafından Erzincan'da yürütülen çalışmaları değerlendirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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