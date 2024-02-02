Erzincan'da Sürpriz Evlilik Teklifi

Erzincan'da arkadaşı ile Dörtyol mevkiinde fotoğraf çekilen genç kadın sürpriz evlilik teklifi alınca göz yaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık 6 aydır görüştüğü erkek arkadaşı Enes Taha Dülger'den sürpriz evlilik teklifi alan Başak Aydıncak, göz yaşlarına hakim olamadı. Sürpriz teklifi olumlu cevaplayan Başak Aydıncak'ın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Çiftin birlikte çekildikleri fotoğrafları Dörtyol mevkiindeki billboarda slayt olarak gösterilirken arkadaşları da bu mutlu ana meşale yakarak eşlik etti. - ERZİNCAN