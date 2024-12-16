Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
Rusya'ya destek için gelen askerler hedefi şaşırdı

Erzincan'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği İçin Sürdürülebilirlik Önemi Vurgulandı

Erzincan'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği İçin Sürdürülebilirlik Önemi Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan ilinde su kaynaklarının verimli kullanımı ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği konusu ele alındı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tesisleri düzenli denetleyerek kaliteli ve güvenli gıda teminini sağlamak için çalışıyor.

Erzincan sınırları dahilinde su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanarak kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliği önem arz ediyor.

Mevcut tesisleri ve imkanlarıyla önemli potansiyele sahip Erzincan bölgesi için tatlı su balıkçılığında da gelecek vadediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de mevcut tesislere düzenli denetimlerde bulunarak kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli kontroller yapıyorlar.

Porsiyonluk alabalık ve yavru alabalık üretimi yapılan tesisleri yasalara uygunluk ve birçok açıdan denetleyen ekipler, Erzincan'da sektörün sürdürülebilir olması açısından gerekli uyarılarda bulunuyorlar.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, su ürünleri sektörünün Erzincan'da gerek havuz şeklinde inşa edilmiş tesislerde gerekse baraj göllerinde kafes balıkçılığı şeklinde sürdürüldüğünü kaydetti. Bakanlıkça belirlenen mevzuat çerçevesinde bu tesislerin düzenli olarak denetlendiğini ifade eden İl Müdür Şahin, "Su ürünleri sektörünün Erzincan için öneminin farkındayız. Sektörün sürdürülebilir ve rantabl bir şekilde çalışabilmesi için Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre denetimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans
img

Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
img

Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
Erdoğan'a teşekkür etti, rahatsız olan CHP'lilere bakın ne yanıt verdi
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

Son Dakika Haberleri

ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Süper Loto sonucu nasıl sorgulanır? 15 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı Masterchef 16 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi? ERZURUM'DA DEPREM! Deprem mi oldu? 16 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ATV CANLI İZLE 16 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Resmi Gazete bugün (16 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 16 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.