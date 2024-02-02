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Erzincan'da Su Sayaçları Donabilir, Vatandaşlar Uyarıldı

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Erzincan'da havaların geceleri aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı. Su sayaçlarının ve tesisat borularının donmaya karşı korunması gerektiği bilgilendirildi.

Erzincan'da havaların geceleri aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Konuya ilişkin yapılan uyarıda, soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği, bu durumda soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi. Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilerek donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği kaydedilerek, "Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmakta. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması gerekmektedir" bilgilendirilmesine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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