Erzincan'da Stadyumda Kar Temizleme Çalışmaları Tamamlandı

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 50 santimetreye ulaşan kar birikintisi kaldırıldı.

Son yılların Mart ayında en yoğun yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam etti. Beyaz örtüyle kaplanan sokakların yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarda da çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, iş makinalarıyla 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda yarım metrelik kar temizlendi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, 24Erzincansporlu oyuncular sahada antrenman yaptı. - ERZİNCAN