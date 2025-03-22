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Erzincan'da Stadyumda Kar Temizleme Çalışmaları Tamamlandı

Erzincan'da Stadyumda Kar Temizleme Çalışmaları Tamamlandı
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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 50 santimetreye ulaşan kar birikintisi, yapılan kar temizleme çalışmaları sonucunda kaldırıldı. Çalışmaların ardından 24Erzincansporlu oyuncular sahada antrenman yaptı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 50 santimetreye ulaşan kar birikintisi kaldırıldı.

Son yılların Mart ayında en yoğun yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam etti. Beyaz örtüyle kaplanan sokakların yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarda da çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, iş makinalarıyla 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda yarım metrelik kar temizlendi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, 24Erzincansporlu oyuncular sahada antrenman yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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