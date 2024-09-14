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Erzincan'da Sosyal Hizmetlerin Kalitesi Denetlendi

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Erzincan'da sosyal hizmet merkezleri ve Şönim Müdürlüğü, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, vatandaşlara arz odaklı hizmet verildiğini vurguladı.

Sosyal hizmet modellerinden faydalanan vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla Erzincan'da sosyal hizmet merkezleri, ve Şönim Müdürlüğü denetlendi.

Erzincan Sosyal Hizmet Merkezi, Tercan ilçesindeki Sosyal Hizmet Merkezi ve Şönim Müdürlüğünde gerçekleştirilen denetimlerde uygulanan sosyal hizmet modellerinin durumu, arz odaklı yaklaşımların kalitesinin artırılması gibi konular ele alındı.

Birimlerde görevli personellerle görüşen Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Vatandaşlarımıza artık talep odaklı değil, arz odaklı olarak hizmet veriyoruz ve uyguladığımız sosyal hizmet modellerinin kalitesinin artırılması için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sosyal hizmet modellerimizi ilimizin en ücra yerlerinde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırma noktasındaki gayretlerimiz artarak devam edecektir." diyen İl Müdürü Demirci, personellere özverilerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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