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Erzincan'da Sonbahar Şap Aşılama Programı Başlatıldı

Erzincan'da Sonbahar Şap Aşılama Programı Başlatıldı
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Erzincan'da, hayvanların şap hastalığına yakalanmaması için sonbahar dönemi aşılaması başladı. Tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor.

Erzincan'da hayvanların şap hastalığına yakalanmaması için sonbahar şap aşılama programı başlatıldı.

Türkiye geneli hayvancılıkta en korkulan hastalıklardan olan şap hastalığına karşı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı sonbahar dönemi şap aşılama başlatıldı. Bu çerçevede şehirdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor.

Sonbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası eylül ayında başlayıp kasım ayında sona erecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

erzincan Sağlık Güncel Tarım Yerel

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