Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Sobada Patates Keyfi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Teknolojinin gelişmesiyle soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Erzincan'da bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor.

Erzincan'da eskiden oldukça yaygın olarak kullanılan soba, bugün yerini doğalgaza ve çeşitli ısınma araçlarına bıraktı. Ancak bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar ısınma aracı olmasının yanı sıra günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor ve sohbetlerin de tadı-tuzu olmaya devam ediyor. Şehirde yaşayanlar eski bir mutfak kültürü olan "sobada patates"in tadını çıkarıyor.

Erzincan'da kışın en çok tüketilen besinlerden patates, soğuk gecelerde yakılan sobaların fırınında pişirilerek eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Erzincan, kış aylarında patatesin en çok tüketildiği şehirlerden biri oluyor. Erzincan'da çay ocaklarında bir araya gelen vatandaşlar, besin değeri yüksek ve kış şartlarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemiyor. Uzun kış gecelerinde vatandaşlar bir araya gelip, sobada pişen patatesi yiyerek sıcak sohbet ediyor. Önce patatesleri yıkayan vatandaşlar daha sonra dilimleyip tuzlayarak üzerine özel karışım baharatlar serpip meşe odunuyla ısınan sobanın fırınına atarak pişiriyor. Pişen patates fırından çıkarılıp üzerine kaşar peyniri dizilerek tekrar soba fırınına veriliyor. Üzerinde eriyen kaşar peyniri ile sobadan çıkarılan patates eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Pişen patatesleri kimi kabuğunu soyup, kimi ise kabuklarına dahi dokunmadan üzerine biraz da tuz veya ketçap ilave ederek afiyetle yiyor.

Yıllardır kış mevsiminde sobada patates pişiren Alparslan Kızgın patates keyfinin Erzincan'da bir gelenek haline geldiğini söyledi. Kışın arkadaşlarıyla birlikte sıcak bir ortamda sobada patates yemenin bir alışkanlığa dönüştüğünü söyleyen vatandaşlar ise artık eskisi gibi soba bulunmayan evlerinde hasret kaldıkları sobada patates keyfini çay ocaklarında devam ettirebilmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Gastronomi Yemek Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (65. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (5 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 5 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor, mu var? Threads sayfa neden yenilenmiyor? Resmi Gazete Atama Kararları | 5 Aralık 2023 Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title