Erzincan'da Sobacılarda Hareketlilik, Soba Satışları Artıyor

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte sobacılarda da hareketlilik artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı sobaları tercih ediyor.

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte özellikle ilçe, belde ve köylerde ikamet eden vatandaşlar hazırlıklarını tamamlaya başladı. Kışlık odun ve kömürlerini alan vatandaşlar, ardından sobacıların yolunu tutuyor. Doğalgaza yapılan zamlarla birlikte soba satışları hız kazanmaya başladı. Özelikle köy ve henüz doğalgazın olmadığı mahallelerde vatandaşlar hem ısınmak, hem de yemek yapabilmek için kuzine sobaları tercih ediyor. Fiyatların 5 bin lira ile bin 15 bin lira arası kalitesine göre değiştiğini söyledi.

Soba imalatı yaptığını belirten Abdulkadir Şahin, "Odun sobası, ekmek sobası, banyo kazanı, soba borusu, mangal yapıyorum. Rağbet eskisi gibi yok ama yine de ufak tefek oluyor. Zorluk içindeyiz. Benden sonra biraz zor, ben son göbeğim. Doğal gaz yakanlar odun sobasına dönüyor. Alıp götürüyor ısınamıyor. Doğal gaz pahalı diye evine mecburiyetten kuruyor. Doğal gaz yakanlar rutubetli diye fazla yakamıyor, tekrardan sobaya dönüyor. Doğalgaz hastalığa zararlı diye soba evin rutubetini alıyor, ısısını fazla veriyor. Fazla doğalgaz yaktığı zaman masraf fazla oluyor ona da güçleri yetmediğinden mecburen geliyor soba alıyorlar" diye konuştu. - ERZİNCAN