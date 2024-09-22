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Erzincan'da Silajlık Mısır Hasadı Devam Ediyor

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Kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekilen silajlık mısırın hasadı Erzincan'da sürüyor. Bu yılki yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü ve hasat işlemleri biçerdöverlerle gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da silajlık mısırın hasadı yapılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı sürüyor.

Verimli topraklara sahip Erzincan'da bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yaz boyunca yetiştirilen mısırın hasadı biçerdöver ve traktörlerle yapılıyor. Yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamış olacak.

Tarlada hasadı yapılan mısırı köylüler daha sonra traktörlere doldurularak evlerine taşıyor.

Erzincan genelinde birçok noktada ekilen mısır, kışın hayvanlara veriliyor.

Erzincan'da Silajlık Mısır Hasadı Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel

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