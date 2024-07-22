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Erzincan'da Sıcak Hava ile Vantilatör Satışları Patladı

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Erzincan'da sıcak hava ve nemin artmasıyla birlikte vantilatör satışları hızla arttı. Klima fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar uygun fiyatlı serinlik için vantilatörlere yöneliyor. Elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşanıyor.

Erzincan'da sıcak hava ve nemin iyice artmasıyla birlikte vantilatör satışları patladı.

Kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışan Erzincanlılar klima fiyatları tavan yapınca çareyi vantilatörlerde buldu. Termometrelerinin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan'da uygun fiyatlı serinlik arayan vatandaşlar vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada şehirdeki elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.

Hem uygun hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında daha çok rağbet oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf, fiyatların 1700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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