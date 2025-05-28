Erzincan'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Erzincan'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Erzincan'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Erzincan'da seyir halindeyken arıza veren otomobil, duman ve alevlerin yükselmesi sonucu kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Erzincan'da otomobil alev alev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'da seyir halinde arıza veren otomobil kısa süre sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aksu idaresindeki otomobil seyir halindeyken araç arıza verdi. Aracı durdurup yanındaki arkadaşıyla dışarı çıkan Aksu, ön kaput kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Araç kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınarak otomobil yoldan çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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