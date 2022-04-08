Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu - Haberler

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Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Erzincan Merkez Terzibaba Camii'nde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, İl Müftüsü Burhan Çakır şehitler için dua etti. İl protokolünün de katıldığı mevlit sonrasında vatandaşlarla sohbet eden İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

Erzincan'da şehitler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Nisan, Şehit, Yerel, Haberler

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