Erzincan'da şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
Erzincan'da şehit polis memuru Orhan Dilekçi ve Kenan Ardıç anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Erzincan'da şehit polis memuru Orhan Dilekçi ve Kenan Ardıç anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Terzibaba Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, il protokolü, birim amirleri ve şehitlerin aileleri katıldı.
Çok sayıda vatandaşın ve emniyet mensubunun bulunduğu anma programında Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi. - ERZİNCAN