Üye Girişi
Haberler
Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar skandalı' büyüyor

Piyasaları altüst eden olayda detaylar ortaya çıktı

Erzincan'da Şap Aşılama Kampanyası 7 Aralık'a Kadar Uzatıldı

Erzincan'da Şap Aşılama Kampanyası 7 Aralık'a Kadar Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası, büyükbaş hayvanların aşılanmasına devam edilmesi amacıyla 7 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Şu ana kadar 110.656 büyükbaş hayvandan yüzde 75'i aşılandı.

Erzincan'da şap aşılama kampanyası 7 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında bugüne kadar Erzincan'daki büyükbaş hayvanların yüzde 75'i aşılandı.

Erzincan'da ve 8 ilçesinde yaklaşık 3 aylık süre içerisinde veteriner sağlık ekipleri 6708 işletmeye tek tek giderek tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılamaya devam ediyor.

Erzincan ve ilçelerinde sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası 7 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Erzincan ve ilçelerinde 500'ün üzerindeki köyde ilkbahar döneminde tüm büyükbaş hayvanlar aşılanmıştı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde kurulan veteriner sağlık ekipleri tarafından ilkbahar döneminde yapılan aşılama kampanyaları başarılı bir şekilde sonuçlanmış ve 2024 yılında Erzincan'da hiçbir şap hastalığı mihrakı oluşmamıştı.

Erzincan genelinde yürütülen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasından 6708 işletmede bulunan 110.656 adet büyükbaş hayvanın yüzde 75'i aşılandı. Geri kalan yüzde 25'lik kısım ise 7 Aralık tarihine kadar aşılanacak.

Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası ile ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, şap aşılama kampanyasının önemine değindi. İl Müdürü Şahin; "Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt hayvancılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunludur. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemesinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir. Şap aşısı 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. Şu anda Erzincan genelinde kampanyamız tüm ilçelerde başarılı bir şekilde yürütülmektedir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kimliğini yenilemeyenler bu kurumda işlem yapamayacak
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etmek üzere olduğunu duyurdu
img

Dünya rahat nefes aldı derken yeni bir tehdit daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu, öldürüldü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.