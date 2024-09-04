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Erzincan'da Salçalık Domates ve Biberler Pazar Yerlerinde Yerini Aldı

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Erzincan'da kış hazırlıkları başladı ve salçalık domates ve biberler pazar yerlerinde satışa sunuldu. Salçalık domatesin kilosu 15-20 TL arasında, kapya biberin kilosu ise 40 TL'den alıcı buluyor.

Erzincan'da salça yapım mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar yerlerinde salçalık domates ve biberler tezgahlardaki yerini aldı.

Erzincan'da eylül ayının gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Hasat sezonunun başlamasının ardından salçalıklarını kışın mutfaklarına taşımak isteyen vatandaşlar, salça malzemeleri alımına başlarken, kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar pazar yerlerine akın etti.

Salça yapımında kullanılan salçalık domatesin kilosu 15 ila 20 TL arasında tezgahlarda yerini alırken, kapya biberlerinin kilosu ise 40 TL'den alıcı buluyor. Salçalık domates ve kapya biberinin geçen hafta da aynı fiyattan satışa sunulduğunu belirten pazarcı esnafı, fiyatların ucuzlamayacağını belirtti.

Erzincan'da uzun yıllardır pazarcılık yapan Mücahit Ayan, vatandaşların şu anda salçalıklara büyük rağbet gösterdiğini söyledi. Alışverişlerin beklendiği gibi yoğun geçtiğini söyleyen pazarcı esnafı Ayan, "Şu an için memnunuz satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını yapıyor, kurusunu yapıyor, konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve sıkıntı yok şu an için" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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