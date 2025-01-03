Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Erzincan'da Regaip Kandili Coşkusu

Erzincan'da Regaip Kandili Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, dualar ederek mübarek geceyi idrak ettiler. Terzibaba Camii'nde gerçekleştirilen özel programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, bu mübarek gecenin affedilme ve bağışlanma günü olduğunu vurgulayarak, duaların kabul olması için dua etti.

Erzincan'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Camilere giden vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Erzincan'da üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili'ni idrak etmek için vatandaşlar camilere akın etti. Terzibaba Camii'nde İl Müftülüğünce düzenlenen kandil özel programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu ve salavatlar getirildi.

Üç aylar ve Regaib gecesi özelinde mübarek geceler hakkında sohbet gerçekleştiren Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Kardeşlerim gecemiz mübarek olsun. Bizleri bu geceye eriştiren Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili habibine de salat ve selam olsun. Kandiller halkasının ilki olan Regaip kandiline eriştik yeniden kendimizi muhasebe etme imkanı veren bu kutlu zaman dilimine bizleri ulaştıran Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerisinde olduğu üç aylara girdik. Recep ayının ilk cuma gecesi olan bu Regaip gecesine, kandiline eriştik. Allah'a hamd olsun. Regaib; rağbet edilen arzu edilen istenilen anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim Bizim için bugün affedilme günüdür, bizim için bugün bağışlanma günüdür, bizim için bugün manevi kazanımlardan istifade etme günüdür. Kıymetli Müslümanlar! Bizim için bugün af kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gündür. Üç ayların ilkine eriştiğimiz gibi Rabbimiz inşallah bizleri o kutlu aya, Kur'an ayına ve o mübarek geceye, Kadir gecesine de eriştirsin." dedi.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu, başta şehitler olmak üzere, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve zulmün, haksızlığın gayretullaha dokunduğu bütün ümmet coğrafyasının mağdur ve mazlum Müslümanları için dua etti.

Regaip Kandili'nde 7'den 70'e çocuk, genç, kadın, erkek camileri dolduran Erzincanlılar el açarak dua etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
img

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
img

Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı
Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler
Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt

Son Dakika Haberleri

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman? Ferdi Tayfur nereye defnedilecektir? TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 3 OCAK | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? 3 OCAK CUMA NAMAZI | 3 Ocak cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri! MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR! TÜİK Aralık ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? 3 OCAK SABAH NAMAZI | 3 Ocak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.