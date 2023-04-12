Erzincan'da Ramazan ayında camiler dolup taşıyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Erzincan'daki camiler her vakit dolup taşıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Erzincan'daki camiler her vakit dolup taşıyor.

Vatandaşlar, mübarek zaman diliminde ibadetlerini yapıyor. İl Müftüsü Muharrem Gül, Terzibaba Camii'nde cemaatle buluşup namazı müteakip sohbet, hal hatır sorma ve musafaha ile duada bulunup, " Allah'u Teala hepimizi bu Ramazan günlerinden nasipdar eylesin ve bin aydan hayırlı Kadir gecesine ve bayrama hepimizi sağlık, afiyet içerisinde ulaştırsın. İbadetlerimizi makbul eylesin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Rabbimiz, en güzel şekilde vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, ezan, bayrak sevgisiyle yaşamayı hepimize nasip eylesin." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN