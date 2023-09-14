Erzincan'da polislere mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı

ERZİNCAN - Erzincan'da taşkınlık yaparak vatandaşlara rahatsızlık verdikleri öne sürülen 2 genç, polislere mukavemette bulununca orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı.

Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi, Şehit Polis Kenan Ardıç Caddesi üzerinde bulunan Boyacılar Camisinin avlusunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cami lavabosu girişinde vatandaşlara rahatsız verdikleri belirtilen 18- 20 yaşlarında iki genç 112 Acil Çağrı Merkezine şikayet edildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlk gelen ekibe şahısların mukavemette bulunmaları üzerine takviye polis ekipleri çağrıldı. Çok sayıda polisin gelmesi üzerine biber gazı sıkıldıktan sonra orantı güç kullanılarak iki şahıs etkisiz hale getirildi. Elleri arkadan kelepçelenen şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.