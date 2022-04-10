Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı - Haberler

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Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri, belediye önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törende İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada ki çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Ardından emniyete ait araçlar kortej oluşturarak şehrin işlek caddelerinde siren eşliğince konvoy oluşturdu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir ile teşkilat mensupları Erzincan Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen program şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan'da polis teşkilatının 177. yılı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Erzincan, Polis, Yerel, Haberler

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