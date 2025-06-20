Erzincan'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Erzincan'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Erzincan'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Erzincan'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdar G., idaresindeki 06 ELV 521 plakalı otomobil ile Erdal M'nin kullandığı 24 ABS 850 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erdal M,, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Serdar G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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