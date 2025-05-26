Arılar oğul veriyor

Arılar oğul veriyor
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Kışın zorlu şartlarından etkilenen arı kolonileri Mayıs sonlarında oğul verme sürecine girdi. Arıcılar, oğul veren kovanları takip ederek yeni koloniler kuruyor.

Erzincan'da Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde arı kolonilerinde oğul verme devam ediyor.
Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kolonilerde kayıpların yaşanmasının ardından arıcılar oğul veren kovanları takip ederek yeni koloniler kuruyor.
Koloni halinde yaşayan arıların neslini devam ettirebilmek amacıyla ana arı ile birlikte bir kısmının kovanı terk etmesine veya arıcı tarafından yeni bir koloni oluşturulmasına oğul deniyor.
İlkbaharda süratle çoğalan ve artık kovana sığamayan arı kolonisi oğul çıkarma hazırlıklarına başlıyor. Özellikle bal kaynaklarının çok olduğu ve mevsimin de müsait olduğu senelerde bu olay çok sık görülüyor. Oğul mevsimi genelde Mayıs ayının başından Haziran ayının ortalarına kadar devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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