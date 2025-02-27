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Erzincan'da Öğrencilere 'Gurbetteki Ailem' Projesi ile Ramazan Sıcaklığı

Erzincan'da Öğrencilere 'Gurbetteki Ailem' Projesi ile Ramazan Sıcaklığı
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Erzincan'da hayata geçirilen 'Gurbetteki Ailem' projesi, üniversite öğrencilerinin Ramazan ayını Erzincanlı ailelerin iftar sofralarında geçirmesine olanak tanıyor. Proje, öğrencilerin yalnızlık hissini azaltmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, Ramazan ayını sıcak bir aile ortamında geçirme fırsatı bulacaklar.

Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem" projesi, şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin Ramazan ayı boyunca Erzincanlı ailelerin iftar sofralarına misafir olmalarına imkan sağlayacak. Bu proje, öğrencilerin gurbette yalnızlık hissetmemesini ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında öğrenciler Rota Erzincan uygulaması üzerinden Erzincanlı ailelerle eşleştiriliyor. Uygulama, öğrencilerin iftar davetlerine kolayca katılmasını sağlarken ailelerin de sofralarını genç misafirlere açmasına imkan tanıyor.

Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatan bu girişim, aynı zamanda farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Erzincan'ın gelenek ve göreneklerini, kültürünü ve yerel lezzetlerini tanımasına da katkı sağlayacak.

Proje Ramazan ayı boyunca devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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