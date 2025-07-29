Erzincan'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Erzincan'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı
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Erzincan'da, Vali Hamza Aydoğdu'nun muhtarlarla bir araya geldiği istişare toplantısında, mahallelerin sorunları ve talepleri değerlendirildi. Muhtarlar eğitim, sağlık ve güvenlik gibi konularda taleplerini iletti.

Erzincan'da merkez mahalle ve merkeze bağlı beldelerin mahalle muhtarlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Vali Aydoğdu, muhtarların mahallelerdeki en önemli temsilciler olduğunu belirterek, "Bu şehrin nabzını en iyi sizler tutuyorsunuz. Mahalle mahalle, sokak sokak; kimin derdi ne, kimin ne problemi var, siz biliyorsunuz. Çünkü siz, devletimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız" dedi.

Toplantıda muhtarlar, eğitim, sağlık, aydınlatma, park, yol, çevre düzenlemesi, güvenlik, halı saha ve benzeri konulardaki talep ve sorunlarını dile getirdi. Vali Aydoğdu ise muhtarların taleplerinin karşılanması ve sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine çalışmaların başlatılması talimatını verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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