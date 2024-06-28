Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Motosiklet Kullanıcılarına Bakım Uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da uzun yıllardır motosiklet satışı ve tamiri yapan Ali Kilit, yaz aylarında artan motosiklet kullanımına dikkat çekerek sürücüleri düzenli olarak bakımlarını yapmaya davet etti.

Erzincan'da uzun yıllardır motosiklet satışı ve tamiri yapan Ali Kilit, yaz aylarında artan motosiklet kullanımına dikkat çekerek sürücüleri düzenli olarak bakımlarını yapmaya davet etti.

Yaz aylarında işlerinin yoğunlaştığını söyleyen Kilit, motosiklet sahiplerini kazaların önüne geçebilmek adına eksiksiz bakım yapmaya çağırdı.

Kilit yaptığı açıklamasında; "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlerimizde artış oldu. Ama üzülerek söylüyorum ki kazalı motosikletlerde geliyor. Sürücülerimizi öncelikle kask kullanımı konusunda uyarmak istiyorum. Kask motosiklet sürücüsünün emniyet kemeridir. Lütfen kasksız motosiklet kullanmasınlar. Elektrikli bisiklet konusunda da aileleri uyarıyoruz. Adı bisiklet ama gerçekten hız yapan bir alet çocuklarına bunları basit bir araç gibi teslim etmesinler. Kazalara sebebiyet vermesinler. Bir motosikletin düzenli olarak belli kilometrelerde bakımları var. Lütfen bu bakımlara dikkat edelim. Motosiklet kazalarında bakımsızlıktan meydana gelen olaylara denk geliyoruz. Gerekli olan yapılmalıdır. Unutmayalım ki iki tekerde olsa can taşıyor. Araç sürücülerimize de trafikte motosikletlere daha saygılı, daha şuurlu hareket etmeye davet ediyorum. Tüm motosiklet camiasına kazasız sürüşler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Erzincan Güvenlik Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

 Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

 Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

Bakmadan Geçme

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı neden kapalı, ne zaman açılacak? Yıldız- Mahmutbey metro hattında ne oldu? Yıldız- Mahmutbey metro hattı kapalı mı? EN YENİ CUMA MESAJLARI 28 HAZİRAN | Duali, ayetli, kısa ve anlamlı Cuma sözleri neler? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 28 Haziran TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL? Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk kaç yaşında ve ne iş yapıyor? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi? Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi? TSK personel kanununda değişiklik yapıldı! Resmi Gazete bugün (28 Haziran) kararları neler? Askerlere sosyal medya yasaklandı mı, askerlerin Instagram, Facebook paylaşım yapmaları yasak mı TSK 2024? 28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title