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Erzincan'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Erzincan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesi ve Munzur Dağları karla kaplandı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Erzincan'ın etrafını çeviren dağların yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'ye ve Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'nin beyaza bürünmüş hali ve Munzur Dağları'nın kardan beyaza bürünen zirvesi kent merkezinden görüldü.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel

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