Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzincan'da

Erzincan'da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için "Mahalle Sohbetleri" adı altında Mimar Sinan mahallesinde danışma toplantısı düzenlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için "Mahalle Sohbetleri" adı altında Mimar Sinan mahallesinde danışma toplantısı düzenlendi.

Bilali Habeşi Camii çay ocağında akşam saatlerinde düzenlenen toplantıya, Vali Makas'ın yanı sıra ilgili kurum yöneticileri ve Mimar Sinan mahallesinde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Mahalle Muhtarı Cemalettin Demirtaş'ın mahalle de yürütülen çalışmalar ve istekler hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Vali Makas, "Buradaki vatandaşlarımızla bir arada olmak amacıyla bugün Mimar Sinan Mahallemiz de mahalle ziyaretlerinin ilkini başlatıyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı çay ocaklarını tercih ederek, sıcak bir bardak çay sohbetiyle hem vatandaşlarımızla hemhal oluyor hem de onların mahallelerindeki yaşamlarını yerinde öğreniyor, ihtiyaçlarını sorunlarını bizzat kendilerinden dinliyoruz" dedi.

Soru-cevap şeklinde geçen sohbette, mahalle sakinlerinin istek ve sorunları dinlendi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Mahalle Sohbetleri başladı

Erzincan'da Mahalle Sohbetleri başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mimar Sinan, Erzincan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title