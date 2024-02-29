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Erzincan'da maden ocağındaki göçükte tahliye işlemi devam ediyor

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Tahliye işlemi hala devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı olayın ardından vadiden akan suyun yığına karışmaması için tahliye işlemi devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulundu. İliç'te heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'nde bir yandan toprak kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da vadiden akan suyun yığına karışmaması için tahliye işlemi devam ediyor.

Bakan Bayraktar, "İliç'te yaşanan heyelanın 16. gününde sahadaki faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Hem Sabırlı Deresi bölgesinde hem de mangan ocağında eş zamanlı olarak çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 200 metre derinlikteki mangan ocağına inerek o çalışmaları yakından koordine ettik." dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da, İliç'teki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Alanda yürütülen çalışmalar hakkında ailelerimize bilgi veren Vali Aydoğdu, "Beraber birlikte birbirimize gönülden destek vererek bugünleri aşacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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